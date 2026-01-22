Яник Синер загуби само седем гейма по пътя си към третия кръг в Мелбърн

Двукратният шампион от Откритото първенство на Австралия Яник Синер се класира за третия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем.

Италианецът, който е номер 2 в схемата, даде само седем гейма на представителя на домакините Джеймс Дъкуорт и го надигра с 6:1, 6:4, 6:2 за час и 49 минути.

Синер контролираше мача през цялото време, като направи 18 аса и общо 31 печеливши удара. Той не допусна нито един пробив и взе на пет пъти подаването на австралиеца.

В третия кръг Синер ще срещне американеца Елиът Спицири. По-рано днес Спицири надделя с 6:4, 6:4, 6:7(4), 4:6, 6:3 над китаеца Ибин Ву.

Напред в турнира продължава и бившият шампион Стан Вавринка. 40-годишният швейцарец постави редица рекорди с победата си над 21-годишния французин Артюр Жеа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3).

Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open

В третия кръг ще играе и друг ветеран - 37-годишният хърватин Марин Чилич. Във втория кръг той отстрани 21-вия в схемата Денис Шаповалов след 6:4, 6:3, 6:2.

За Чилич, който игра финал в Мелбърн през 2018 година, това е първо класиране за трети кръг в Австралия от 2022 година насам.

Неговият следващ съперник ще бъде победителят от двубоя между испанеца Жауме Мунар и норвежеца Каспер Рууд.

Чехът Томаш Махач, който на старта на Откритото първенство на Австралия победи в три сета българина Григор Димитров, се класира за третия кръг след победа над чеха Стефанос Циципас с 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5).

Махач преодоля цели 24 аса от ракетата на Циципас и 64 завършващи удара от страна от финалиста през 2023 година, за да изравни най-доброто си класиране от турнира в Мелбърн.

В следващия етап Махач ще играе с италианеца Лоренцо Музети.