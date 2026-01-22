БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер загуби само седем гейма по пътя си към третия кръг в Мелбърн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Италианецът елиминира представителя на домакините Джеймс Дъкуорт с 6:1, 6:4, 6:2 за час и 49 минути.

яник синер загуби седем гейма пътя третия кръг милбърн
Слушай новината

Двукратният шампион от Откритото първенство на Австралия Яник Синер се класира за третия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем.

Италианецът, който е номер 2 в схемата, даде само седем гейма на представителя на домакините Джеймс Дъкуорт и го надигра с 6:1, 6:4, 6:2 за час и 49 минути.

Синер контролираше мача през цялото време, като направи 18 аса и общо 31 печеливши удара. Той не допусна нито един пробив и взе на пет пъти подаването на австралиеца.

В третия кръг Синер ще срещне американеца Елиът Спицири. По-рано днес Спицири надделя с 6:4, 6:4, 6:7(4), 4:6, 6:3 над китаеца Ибин Ву.

Напред в турнира продължава и бившият шампион Стан Вавринка. 40-годишният швейцарец постави редица рекорди с победата си над 21-годишния французин Артюр Жеа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3).

Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open

В третия кръг ще играе и друг ветеран - 37-годишният хърватин Марин Чилич. Във втория кръг той отстрани 21-вия в схемата Денис Шаповалов след 6:4, 6:3, 6:2.

За Чилич, който игра финал в Мелбърн през 2018 година, това е първо класиране за трети кръг в Австралия от 2022 година насам.

Неговият следващ съперник ще бъде победителят от двубоя между испанеца Жауме Мунар и норвежеца Каспер Рууд.

Чехът Томаш Махач, който на старта на Откритото първенство на Австралия победи в три сета българина Григор Димитров, се класира за третия кръг след победа над чеха Стефанос Циципас с 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5).

Махач преодоля цели 24 аса от ракетата на Циципас и 64 завършващи удара от страна от финалиста през 2023 година, за да изравни най-доброто си класиране от турнира в Мелбърн.

В следващия етап Махач ще играе с италианеца Лоренцо Музети.

Свързани статии:

Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open
Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open
Вавринка е шампион на Australian Open от 2014 г., когато победи...
Чете се за: 01:42 мин.
#Australian Open 2026 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
2
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
3
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
4
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
5
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
6
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: ATP

Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open
Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open
Джокович няма спирка и е в третия кръг на Australian Open Джокович няма спирка и е в третия кръг на Australian Open
Чете се за: 01:00 мин.
Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн
Чете се за: 02:15 мин.
Карлос Алкарас изпита трудности, но продължи напред към трети кръг в Австралия Карлос Алкарас изпита трудности, но продължи напред към трети кръг в Австралия
Чете се за: 02:45 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
5683
Чете се за: 02:27 мин.
Защитаващият титлата си Синер премина първия кръг без напрежение Защитаващият титлата си Синер премина първия кръг без напрежение
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем! Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
Чете се за: 01:22 мин.
САЩ и Канада
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия
Чете се за: 05:20 мин.
По света
С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обявяват номинациите за наградите "Оскар"
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ