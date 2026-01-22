Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вяра Илиева
Спорт
Вавринка е шампион на Australian Open от 2014 г., когато победи Рафаел Надал на финала.

стан вавринка изстрада петсетова победа големия шлем третия кръг australian open
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Стан Вавринка сътвори чудо и се класира за третия кръг на Australian Open. Швейцарецът, който участва с "уайлд кард" в Мелбърн съумя да се пребори със съпротивата на 21-годишния Артур Жеа и да запише 31-та си петсетова победа в турнир от Големия шлем. Вавринка е изиграл общо 49 мача, решени в тайбрек.

40-годишният ветеран се наложи над французина с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10-3) в истински трилър продължил 4 часа и половина на "Маргарет Корт Арена".

Мачът премина през множество обрати, като опитът на трикратния носител на титли от Големия шлем се оказа решаващ срещу амбицията на младия му опонент. Срещата се реши в петия сет, а победителят бе излъчен в супер тайбрек. В него Вавринка беше безпощаден и се наложи с 10-3 точки.

Успехът изпраща Вавринка в третия кръг на турнир от Големия шлем за първи път от US Open 2023 г. С достигането си до този етап в Мелбърн, той стана и най-възрастният мъжки тенисист, играл в тази фаза на веригата след Кен Роузуол през 1978 г.

В следващия кръг шампионът от 2014 година ще се изправи срещу деветия в света Тейлър Фриц. Сезонът е последен в кариерата на изключителния швейцарец.

"Имам нужда от вашата енергия, благодаря ви много. Не знам как ще се възстановя, но съм щастлив", каза Вавринка по време на интервюто си на корта.

