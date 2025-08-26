Ига Швьонтек с експресно класиране във втория кръг на US Open

Ига Швьонтек си гарантира място във втория кръг на US Open. Поставената под №2 в схемата не срещна проблеми срещу Емилиана Аранго след 6:1, 6:2 в мач от дебютния кръг, който продължи само 61 минути.

Полякинята контролираше играта през цялото време и въпреки борбеността на Аранго, колумбийката нямаше никакви шансове да се противопостави на една от основните фаворитки за титлата. В следващия етап Швьонтек ще играе с номер 66 в света Сюзан Ламенс. Нидерландката се класира за тази фаза след победа с 6:4, 6:2 участващата с "уайлд кард" Валъри Глозман от САЩ.

В един от най-любопитните сблъсъци от първия кръг украинката Марта Костюк, номер 27 в схемата, спечели с 6:4, 6:4 над британката Кейти Боултър. Костюк направи девет аса срещу нито един за Боултър и добави 19 завършващи удара срещу 10 за британката.

В следващата фаза Костюк ще има за съперничка Зейнеп Сонмез от Турция.