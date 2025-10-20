Игор Тудор под напрежение – Ювентус обмисля алтернативи

Игор Тудор е под нарастващо напрежение, а предстоящите два или три мача може да се окажат решаващи за бъдещето му в Ювентус, съобщават редица италиански медии. Вече се споменават и четирима потенциални заместници, които биха могли да заемат поста при евентуална треньорска смяна.



„Бианконерите“ са в криза, след като записаха шест поредни мача без победа, а загубата от Комо в неделя бе първата за сезона. Ювентус се намира на 7-мо място в Серия А, с 12 точки – толкова, колкото има и Комо, и на три точки от зона Шампионска лига.



Пред Ювентус предстои тежка седмица – гостуване на Реал Мадрид в Шампионската лига (сряда), след което мачове срещу Лацио в Рим (26 октомври) и Удинезе у дома (29 октомври). Според Gazzetta dello Sport и Tuttosport, именно двубоите с Реал и Лацио ще бъдат решаващи за съдбата на Тудор, докато Sky Sport твърди, че следващите два шампионатни мача ще определят бъдещето на хърватския треньор.

От Sky също така уточняват, че клубът все още не е провеждал официални разговори с други треньори, въпреки слуховете за среща с Рафаеле Паладино.



Въпреки това, Gazzetta dello Sport съобщава, че Лучиано Спалети, Роберто Манчини и Рафаеле Паладино са сред потенциалните варианти за нов наставник, ако резултатите не се подобрят.

Спалети би приел ролята, но заплатата може да се окаже проблем, тъй като както Тудор, така и предшественикът му Тиаго Мота имат договори до 2027 г.

Роберто Манчини, макар и фен на Ювентус, вероятно няма да бъде посрещнат топло от феновете заради миналото си като треньор на Интер по време на скандалите около Калчополи.