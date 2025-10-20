Игор Тудор под напрежение – Ювентус обмисля алтернативи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

„Бианконерите“ са в криза, след като записаха шест поредни мача без победа.

Игор Тудор
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Игор Тудор е под нарастващо напрежение, а предстоящите два или три мача може да се окажат решаващи за бъдещето му в Ювентус, съобщават редица италиански медии. Вече се споменават и четирима потенциални заместници, които биха могли да заемат поста при евентуална треньорска смяна.

„Бианконерите“ са в криза, след като записаха шест поредни мача без победа, а загубата от Комо в неделя бе първата за сезона. Ювентус се намира на 7-мо място в Серия А, с 12 точки – толкова, колкото има и Комо, и на три точки от зона Шампионска лига.

Пред Ювентус предстои тежка седмица – гостуване на Реал Мадрид в Шампионската лига (сряда), след което мачове срещу Лацио в Рим (26 октомври) и Удинезе у дома (29 октомври). Според Gazzetta dello Sport и Tuttosport, именно двубоите с Реал и Лацио ще бъдат решаващи за съдбата на Тудор, докато Sky Sport твърди, че следващите два шампионатни мача ще определят бъдещето на хърватския треньор.

От Sky също така уточняват, че клубът все още не е провеждал официални разговори с други треньори, въпреки слуховете за среща с Рафаеле Паладино.

Въпреки това, Gazzetta dello Sport съобщава, че Лучиано Спалети, Роберто Манчини и Рафаеле Паладино са сред потенциалните варианти за нов наставник, ако резултатите не се подобрят.

Спалети би приел ролята, но заплатата може да се окаже проблем, тъй като както Тудор, така и предшественикът му Тиаго Мота имат договори до 2027 г.

Роберто Манчини, макар и фен на Ювентус, вероятно няма да бъде посрещнат топло от феновете заради миналото си като треньор на Интер по време на скандалите около Калчополи.

Свързани статии:

Гол и асистенция на Нико Пас помогнаха на Комо да победи Ювентус
Гол и асистенция на Нико Пас помогнаха на Комо да победи Ювентус
Двата отбора имат по 12 точки в класирането.
Чете се за: 01:00 мин.
