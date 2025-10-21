БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Играчи на Реал М се обявиха против провеждането на мачове от първенството в чужди държави

Вратарят и защитникът на Кралския клуб разкритикуваха президента на Ла Лига Хавиер Тебас.

реал мадрид без бензема куртоа ключови футболисти световното клубно първенство мароко
Слушай новината

Футболистите на Реал Мадрид Тибо Куртоа и Дани Карвахал се изказаха остро срещу плановете на президента на Ла Лига Хавиер Тебас шампионатният мач между Виляреал и Барселона да се играе на неутрален терен в Маями на 20 декември.

Според белгийския вратар това нарушава конкуренцията, тъй като "жълтата подводница" няма да може да използва подкрепата на своите фенове, а стадионът в Маями вероятно ще бъде изпълнен с привърженици на каталунците. Това ще бъде първият мач от испанското първенство, който се провежда извън територията на Испания.

"Ла Лига прави това, което си иска. Такова решение нарушава конкуренцията. Да играеш у дома не е същото като да играеш като гост. Гостуванията винаги са трудни и ние сами се убедихме в това в мачовете с Реал Сосиедад и Хетафе. Визитите на Виляреал не са по-лесни. Не е честно правилата да се променят в света та на сезона", каза Куртоа.

Подобна практика с мачове на неутрален терен в чужбина има в американските спортни лиги. Националната баскетболна асоциация провежда поне два мача в Европа всяка година, докато Националната футболна лига има официални срещи както в Европа, така и в Бразилия и Мексико.

"В НБА отборите играят по 82 мача, докато в НФЛ собствените на отборите сами решиха подобно нещо. Тук Ла Лига действа самоволно. Това е разликата", добави вратарят на Кралския клуб.

Карвахал смята, че този мач ще създаде дисбаланс и ще засегне честността на състезанието.

"Това е явна манипулация на шампионата, която не позволява на всички отбори от Ла Лига да се състезават на равни начала. Мисля, че е от съществено значение ние, самите играчи, клубовете и самата лига, да бъдем честни. Ще трябва да се борим за феърплей и не мисля, че с това ще го постигнем", заяви той пред "Teledeporte".

