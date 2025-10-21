Играчи на Реал М се обявиха против провеждането на мачове от първенството в чужди държави

Футболистите на Реал Мадрид Тибо Куртоа и Дани Карвахал се изказаха остро срещу плановете на президента на Ла Лига Хавиер Тебас шампионатният мач между Виляреал и Барселона да се играе на неутрален терен в Маями на 20 декември.

Според белгийския вратар това нарушава конкуренцията, тъй като "жълтата подводница" няма да може да използва подкрепата на своите фенове, а стадионът в Маями вероятно ще бъде изпълнен с привърженици на каталунците. Това ще бъде първият мач от испанското първенство, който се провежда извън територията на Испания.

"Ла Лига прави това, което си иска. Такова решение нарушава конкуренцията. Да играеш у дома не е същото като да играеш като гост. Гостуванията винаги са трудни и ние сами се убедихме в това в мачовете с Реал Сосиедад и Хетафе. Визитите на Виляреал не са по-лесни. Не е честно правилата да се променят в света та на сезона", каза Куртоа.

Подобна практика с мачове на неутрален терен в чужбина има в американските спортни лиги. Националната баскетболна асоциация провежда поне два мача в Европа всяка година, докато Националната футболна лига има официални срещи както в Европа, така и в Бразилия и Мексико.

"В НБА отборите играят по 82 мача, докато в НФЛ собствените на отборите сами решиха подобно нещо. Тук Ла Лига действа самоволно. Това е разликата", добави вратарят на Кралския клуб.

Карвахал смята, че този мач ще създаде дисбаланс и ще засегне честността на състезанието.