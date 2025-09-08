БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илиан Илиев е предложил да си тръгне от националния отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Решението идва след двете поражения от Испания и Грузия.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пред БГНЕС, че си тръгва от националния отбор по футбол. Решението идва след двете поражения от Испания и Грузия. Националите отстъпиха с по 0:3 в първите си две световни квалификации от група Е.

"Аз поисках днес среща с ръководството на БФС и казах, че за да се успокои обстановката около националния отбор, по-добре да си тръгнем с моя щаб. И утре ще се разберем по детайлите и от БФС ще излязат с официална информация", каза специалистът.

Илиев застана начело на България на 1 ноември 2023. Той записа 18 мача начело на представителния тим, в които отборът спечели три мача, загуби други шест, а девет завършиха наравно. Същевременно с ангажимента начело на националите, той изпълняваше и длъжността старши треньор на Черно море, на която е и в момента.

Варианти за заместник на Илиев са Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов и Любослав Пенев.

Свързани статии:

Илиан Илиев е на изходната врата на националния отбор
Илиан Илиев е на изходната врата на националния отбор
Бъдещето на специалиста ще бъде официализирано утре след среща с...
Чете се за: 01:32 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже #Илиан Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
1
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
2
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
3
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
4
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Терористична атака с жертви в Йерусалим
5
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
6
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Национални отбори

Дания изкова важна победа над Гърция в световните квалификации
Дания изкова важна победа над Гърция в световните квалификации
Хърватия постигна ценна победа по пътя си към Мондиал 2026 Хърватия постигна ценна победа по пътя си към Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Швейцария записа нов категоричен успех в квалификациите за Мондиал 2026 Швейцария записа нов категоричен успех в квалификациите за Мондиал 2026
Чете се за: 02:45 мин.
Италия оцеля в първия си труден тест в ерата "Гатузо" Италия оцеля в първия си труден тест в ерата "Гатузо"
Чете се за: 06:00 мин.
Илиан Илиев е на изходната врата на националния отбор Илиан Илиев е на изходната врата на националния отбор
Чете се за: 01:32 мин.
Тунис си гарантира място на световното първенство през 2026 година Тунис си гарантира място на световното първенство през 2026 година
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
2600 декара са засегнати от пожара в Рила 2600 декара са засегнати от пожара в Рила
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Сакар Продължава борбата с огъня в Сакар
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Валежи и захлаждане ни очакват в края на седмицата
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от визитата на Росен Желязков в Черна гора
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Удариха с дрон една от лодките на хуманитарната флотилия за Газа
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ