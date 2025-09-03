Илиан Илиев: Това е най-важният мач в кариерата ми

Селекционерът Илиан Илиев говори пред медиите преди утрешната световна квалификация от група "Е" между България и Испания. "Лъвовете" посрещат европейските шампиони пред 40 000 фенове на Националния стадион "Васил Левски" в столицата утре, 4 септември от 21:45 часа.

"Футболът е колективна игра, не можем да сме концентрирани върху 2-3 човека. Работихме 2-3 дни, един от най-кратките лагери преди мача с Испания. Ще опитаме да бъдем компактни, да предотвратим ситуациите, в които Ямал, например, остава един на един", започна той.

"Нашият отбор не е играл пред такава публика, въпреки че в Пловдив имаше 15-16 хиляди. Този импулс, който ще ни даде публиката, трябва да е в правилните моменти. Има разлика в класите, но много пъти на нашия терен и срещу отбори от класата на Испания, когато отбор и публика са заедно, сме постигали добри резултати", продължи оптимистично треньорът на Черно море.

"По принцип, не сме говорили нещо по-различно. Футболистите вече са достатъчно зрели и знаят срещу кого играят. Осезателна разлика в класите. Единственото, върху което може би наблегнахме и не толкова с приказки е, че това са такива мачове, в които и най-малкото да направиш, може да се забележи. Знаем, че трябва да бягаме повече, да си помагаме повече. Тези неща със сигурност ги знаят футболистите и преди да им ги кажем, но това са фактите", посочи Илиев.

Националният селекционер беше категоричен, че това е най-важният мач в кариерата му.

"Със сигурност този мач, който и да беше национален селекционер, щеше да каже, че е най-важният в кариерата. За този момент това е най-важният ми мач, а може би и на голяма част от играчите. Не обичам много въпросите с "ако", тъй като има много работа пред нас. Много е важно – не искам с много приказки да отидем в другата крайност и да се пренавият. Нека първо да се работи на терена, тогава вече ще мислим и за резултата. В квалификациите, които сме играли нашият щаб, противниците ни не бяха от тази класа, но ние в официален мач имаме една тежка загуба от Северна Ирландия. Трябва много да се трудим и футболистите го осъзнават", заяви специалистът.

"Долу-горе и видеата, които гледахме, футболистите ги познават доста добре. Не само празни пространства, имат и други ротации. Имат една основа от футболисти, които постоянно играят. Дори отбори от ранга на Нидерландия и Франция, има моменти, в които и те играят нисък блок. Няма да е изненадващо, ако и ние, в определени моменти от мача, прибегнем до това", каза още треньорът относно начина на игра на "трикольорите" и обърна внимание на кадровите проблеми:

"Единствен, който пропусна една тренировка заради проблеми, е Лукас Петков. Не сме решили още дали ще го ползваме. Специално за състава, имаме някаква основа, но със сигурност има 3-4 поста – не че се колебая, но трябва да изберем за нас по-добрия вариант. Имаме проблем с централните защитници, защото някои не са играли толкова много. В такива мачове взимаме единия и това може да е неговият миг. Утре ще се решава", завърши Илиан Илиев.

