Илиан Илиев: Това е най-важният мач в кариерата ми

Българският селекционер наблегна на важността публиката да помогне на играчите да се противопоставят на европейския шампион.
Селекционерът Илиан Илиев говори пред медиите преди утрешната световна квалификация от група "Е" между България и Испания. "Лъвовете" посрещат европейските шампиони пред 40 000 фенове на Националния стадион "Васил Левски" в столицата утре, 4 септември от 21:45 часа.
"Футболът е колективна игра, не можем да сме концентрирани върху 2-3 човека. Работихме 2-3 дни, един от най-кратките лагери преди мача с Испания. Ще опитаме да бъдем компактни, да предотвратим ситуациите, в които Ямал, например, остава един на един", започна той.
"Нашият отбор не е играл пред такава публика, въпреки че в Пловдив имаше 15-16 хиляди. Този импулс, който ще ни даде публиката, трябва да е в правилните моменти. Има разлика в класите, но много пъти на нашия терен и срещу отбори от класата на Испания, когато отбор и публика са заедно, сме постигали добри резултати", продължи оптимистично треньорът на Черно море.
"По принцип, не сме говорили нещо по-различно. Футболистите вече са достатъчно зрели и знаят срещу кого играят. Осезателна разлика в класите. Единственото, върху което може би наблегнахме и не толкова с приказки е, че това са такива мачове, в които и най-малкото да направиш, може да се забележи. Знаем, че трябва да бягаме повече, да си помагаме повече. Тези неща със сигурност ги знаят футболистите и преди да им ги кажем, но това са фактите", посочи Илиев.
Националният селекционер беше категоричен, че това е най-важният мач в кариерата му.
"Със сигурност този мач, който и да беше национален селекционер, щеше да каже, че е най-важният в кариерата. За този момент това е най-важният ми мач, а може би и на голяма част от играчите. Не обичам много въпросите с "ако", тъй като има много работа пред нас. Много е важно – не искам с много приказки да отидем в другата крайност и да се пренавият. Нека първо да се работи на терена, тогава вече ще мислим и за резултата. В квалификациите, които сме играли нашият щаб, противниците ни не бяха от тази класа, но ние в официален мач имаме една тежка загуба от Северна Ирландия. Трябва много да се трудим и футболистите го осъзнават", заяви специалистът.
"Долу-горе и видеата, които гледахме, футболистите ги познават доста добре. Не само празни пространства, имат и други ротации. Имат една основа от футболисти, които постоянно играят. Дори отбори от ранга на Нидерландия и Франция, има моменти, в които и те играят нисък блок. Няма да е изненадващо, ако и ние, в определени моменти от мача, прибегнем до това", каза още треньорът относно начина на игра на "трикольорите" и обърна внимание на кадровите проблеми:
"Единствен, който пропусна една тренировка заради проблеми, е Лукас Петков. Не сме решили още дали ще го ползваме. Специално за състава, имаме някаква основа, но със сигурност има 3-4 поста – не че се колебая, но трябва да изберем за нас по-добрия вариант. Имаме проблем с централните защитници, защото някои не са играли толкова много. В такива мачове взимаме единия и това може да е неговият миг. Утре ще се решава", завърши Илиан Илиев.
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!