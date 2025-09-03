Кирил Десподов: Винаги можеш да извлечеш позитивни неща срещу най-добрите

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов е доволен от интереса към утрешния мач с Испания на старта на квалификациите за световното първенство през 2026 година.

Той говори пред медиите заедно с националния треньор Илиан Илиев в зала, която по принцип се използва за тренировки по художествена гимнастика, но интересът на испанските медии принуди БФС да я наеме, за да организира пресцентъра си.

"Наистина за всички нас е хубаво чувството да има такъв интерес. Все пак играем с европейския шампион. Аз винаги съм казвал, че най-добрите мачове и хубавите са тези – да играеш с най-добрите футболисти. Винаги можеш да извлечеш позитивни неща и после да се чувстваш удовлетворен. Това трябва да се предаде и в отбора. Има настроение, нещата са спокойни“, започна Десподов.

Самият той мина през тежка пролет, в която беше преследван от възпаление на пръста. Няколко етапа на лечение бяха необходими, за да си върне формата.

„Чувствам се добре, успях да изиграя три мача през изминалата седмица. Тренирах доста, докато бях контузен и то двуразово и мисля, че съм доста по-подготвен от преди. Намирам се в добра форма и съм готов лично за утре“, допълни петкратният носител на приза Футболист №1 на България.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!