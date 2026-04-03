Президентът на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева даде старт на международния турнир „София къп“, който се провежда до неделя в зала „София“.

„За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с добре дошли в България. Всяка година в този турни участват все повече състезателки, което говори, че ние се справяме добре като домакини не само на големите състезания, но и на такива турнири. Пожелавам успех на всички и нега най-добрите и подготвените победят“, сподели Раева.

Официални гости на церемонията бяха Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ, Росина Атанасова, генерален секретар на БФХГ и Рада Вражева, главен съдия. Те получиха специални плакети от федерацията.

Демонстративни изпълненията направиха момичета от клуб по мажоретен спорт Енерджи и гимнастичката със синдром на Даун Михаела Рангелова, която се подготвя за световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София от 13 до 19 юни.