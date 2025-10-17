БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илия Груев дебютира със загуба в треньорския щаб на Фортуна Дюселдорф

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Фортуна се намира на 14-о място в класирането на Втора Бундеслига с актив от 10 точки.

Христо Стоичко Илия Груев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Илия Груев дебютира с поражение в треньорския щаб на Фортуна Дюселдорф във Втора Бундеслига. Българинът е помощник на Маркус Анфанг, а Фортуна отстъпи с 1:2 на собствен терен срещу Брауншвайг в среща от деветия кръг.

Кристиан Конте и Макс Мари се разписаха в полза на гостите преди почивката, а Кенет Шмидт в 65-ата минута реализира единствения гол за тима от Дюселдорф.

Фортуна се намира на 14-о място в класирането с актив от 10 точки.

55-годишният бивш национал беше назначен в щаба на "червено-белите" преди седмица.

#Втора Бундеслига 2025/26 #ФК Фортуна Дюселдорф #Илия Груев

