Илия Груев дебютира със загуба в треньорския щаб на Фортуна Дюселдорф

Илия Груев дебютира с поражение в треньорския щаб на Фортуна Дюселдорф във Втора Бундеслига. Българинът е помощник на Маркус Анфанг, а Фортуна отстъпи с 1:2 на собствен терен срещу Брауншвайг в среща от деветия кръг.

Кристиан Конте и Макс Мари се разписаха в полза на гостите преди почивката, а Кенет Шмидт в 65-ата минута реализира единствения гол за тима от Дюселдорф.

Фортуна се намира на 14-о място в класирането с актив от 10 точки.

55-годишният бивш национал беше назначен в щаба на "червено-белите" преди седмица.