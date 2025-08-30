Илия Груев с цял мач за Лийдс срещу Нюкасъл

Българският национал Илия Груев остана на терена през всичките 90 минути при равенството на неговия отбор Лийдс срещу Нюкасъл (0:0) в мач от третия кръг на Висшата лига

Благодарение на спечелената точка йоркширдци са десети в класирането с четири точки и една повече от Манчестър Сити.

Груев се представи добре във втория си пореден пълен мач. Той завърши 52/55 подавания, както и 9/9 във финалната третина на терена. Халфът също така отне две топки и спечели осем единоборства.

Силната игра на двете отбрани обаче остави самия мач под очакванията и зрителите на "Еланд Роуд" видяха само три точни удара.

Нюкасъл все още няма победа през новия сезон в английското първенство. "Свраките" са с две точки след две поражения и загуба, което ги оставя едва на 15-о място в класирането.