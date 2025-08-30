БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илия Груев с цял мач за Лийдс срещу Нюкасъл

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Българинът се представи добре във втория си пореден пълен мач.

националът илия груев игра едно полувреме лийдс равенство виляреал
Българският национал Илия Груев остана на терена през всичките 90 минути при равенството на неговия отбор Лийдс срещу Нюкасъл (0:0) в мач от третия кръг на Висшата лига
Благодарение на спечелената точка йоркширдци са десети в класирането с четири точки и една повече от Манчестър Сити.

Груев се представи добре във втория си пореден пълен мач. Той завърши 52/55 подавания, както и 9/9 във финалната третина на терена. Халфът също така отне две топки и спечели осем единоборства.

Силната игра на двете отбрани обаче остави самия мач под очакванията и зрителите на "Еланд Роуд" видяха само три точни удара.

Нюкасъл все още няма победа през новия сезон в английското първенство. "Свраките" са с две точки след две поражения и загуба, което ги оставя едва на 15-о място в класирането.

