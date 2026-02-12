Илиян Митрев ще работи в Саудитска Арабия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Той беше обявен като част от щаба на Ал Наджма от град Унайза.

Българското присъствие във футболното първенство на Cаудитска Арабия се увеличи днес, след като младият кондиционен специалист Илиян Митрев беше обявен като част от щаба на Ал Наджма от град Унайза.

Въпреки че е едва на 29 години, Митрев е бил кондиционен треньор на ЦСКА при двама специалисти – при Нестор ел Маестро и при Александър Томаш, а с работата си остави много добри впечатления.

Пред него имаше опция да отиде на работа в клуб от Прибалтика, но е избрал Близкия Изток заради синхрона с Ел Маестро от съвместната им работа в София. Така двамата се събират отново, а Ел Маестро беше назначен като старши треньор на същия отбор преди четири дни.

Сърбинът с английски паспорт пое отбора от португалеца Марио Силва, а след 20 мача Ал Наджма все още е без победа, записвайки пет равенства едва. Пред тях на 5 точки разлика е Ал Оход, заемащ предпоследното 17-о място. Дебютът на Ел Маестро и на Илиян Митрев на пейката ще бъде на 14-и февруари (събота) в домакински мач именно с Ал Оход.

В първенството на Саудитска Арабия играе и националът Марин Петков, който беше продаден от Левски на Ал Таавун.

