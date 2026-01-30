БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Победа за българския тенисист на турска земя.

илиян радулов осигури класиране полуфиналите мадрид
Снимка: БТА
Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният Радулов се справи със сет и ранен пробив дефицит и елиминира във втория кръг поставения под №8 Денис Клок (Русия) след обрат с 6:7(3), 6:3, 6:2 след малко повече от два часа и половина игра.

Първата част премина с предимство на сервиращите и логично се стигна до тайбрек, в който Клок дръпна с 5:1 точки, след което без проблеми затвори сета. 27-годишният руснак поведе с 2:0 на старта на втората част, но българинът бързо навакса, а след това със серия от три поредни гейма стигна до изравняване на резултата.

В решаващия трети сет Радулов отново направи силна серия от четири последователни гейма, за да триумфира.

Така той очаква утре мач срещу унгареца Атила Борош.

Българският национал доскоро се възстановяваше от контузия. Той участва в първи турнир от веригата на Международната федерация ITF от юни миналата година, когато достигна до полуфиналите в Кордоба (Испания), след като малко по-рано спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия (Испания).

#Илиян Радулов #Тенис тенис на червени кортове в турския курорт Анталия

