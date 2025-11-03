Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат във волната програма

Иля Малинин триумфира в Гран При на Канада по фигурно пързаляне. Американецът постави нов световен рекорд за най-висок резултат във волната програма, спечелвайки я с 228.97 точки.

Предишното постижение на фигуриста от 227.79 точки беше поставено на световното първенство през 2024 година. Той събра 333.81 точки в двете си програми. Това го нарежда на второ място за всички времена след сънародника си Нейтън Чен (335.30 точки).

20-годишният Малинин е двукратен световен шампион (2024, 2025) и бронзов медалист от Световното първенство през 2023 година. Той стана първият фигурист в историята, който изпълни четворен аксел на международно състезание, най-трудният и скъп скок според системата за оценяване на Международния кънки съюз.