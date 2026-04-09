Императорските пингвини бяха обявени за застрашен вид заради климатичните промени

Императорският пингвин беше обявен за застрашен вид, тъй като климатичните промени приближават този символ на Антарктида към изчезване, съобщи Международният съюз за защита на природата (IUCN).
Промяната в статута - от „почти застрашен“ към „застрашен“ - подчертава сериозната опасност за видовете, зависими от леда, на фона на глобалното затопляне, което дълбоко променя замръзналия континент.
Императорските пингвини разчитат на морския лед, за да живеят, ловуват и се размножават. Ранното разпадане и изчезването на тези ледени платформи води до рязък спад в числеността им.
IUCN - глобална мрежа от учени, правителства и природозащитни организации - предупреждава, че промените в морския лед вследствие на климатичните промени могат да намалят популацията на императорските пингвини наполовина до 80-те години на XXI век.
„Стигнахме до заключението, че климатичните промени, причинени от човека, представляват най-сериозната заплаха за императорските пингвини“, заяви Филип Тратан от експертната група на IUCN, участвала в изготвянето на Червения списък.
Червеният списък на застрашените видове е най-изчерпателният източник на информация в света за риска от изчезване на растения, животни и гъби. Той включва шест категории - от „най-малка загриженост“ до „изчезнал“. Категорията „застрашен“ е на две степени под „изчезнал в природата“, която означава, че видът съществува само в плен.
Антарктическият морски тюлен също беше преместен в категорията на застрашените видове, след като популацията му е намаляла с над 50% от 1999 г.
„Продължаващият спад се дължи на климатичните промени, тъй като повишаващите се температури на океаните и намаляващият морски лед принуждават крилa да се придвижва към по-големи дълбочини в търсене на по-студени води, което намалява достъпната храна за тюлените“, посочват от IUCN.