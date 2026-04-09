БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Чете се за: 03:55 мин.
Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Императорските пингвини бяха обявени за застрашен вид заради климатичните промени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Любопитно
Запази

Антарктическият морски тюлен също беше преместен в категорията на застрашените видове

императорските пингвини станат изчезващ вид
Слушай новината

Императорският пингвин беше обявен за застрашен вид, тъй като климатичните промени приближават този символ на Антарктида към изчезване, съобщи Международният съюз за защита на природата (IUCN).

Промяната в статута - от „почти застрашен“ към „застрашен“ - подчертава сериозната опасност за видовете, зависими от леда, на фона на глобалното затопляне, което дълбоко променя замръзналия континент.

Императорските пингвини разчитат на морския лед, за да живеят, ловуват и се размножават. Ранното разпадане и изчезването на тези ледени платформи води до рязък спад в числеността им.

IUCN - глобална мрежа от учени, правителства и природозащитни организации - предупреждава, че промените в морския лед вследствие на климатичните промени могат да намалят популацията на императорските пингвини наполовина до 80-те години на XXI век.

„Стигнахме до заключението, че климатичните промени, причинени от човека, представляват най-сериозната заплаха за императорските пингвини“, заяви Филип Тратан от експертната група на IUCN, участвала в изготвянето на Червения списък.

Червеният списък на застрашените видове е най-изчерпателният източник на информация в света за риска от изчезване на растения, животни и гъби. Той включва шест категории - от „най-малка загриженост“ до „изчезнал“. Категорията „застрашен“ е на две степени под „изчезнал в природата“, която означава, че видът съществува само в плен.

Антарктическият морски тюлен също беше преместен в категорията на застрашените видове, след като популацията му е намаляла с над 50% от 1999 г.

„Продължаващият спад се дължи на климатичните промени, тъй като повишаващите се температури на океаните и намаляващият морски лед принуждават крилa да се придвижва към по-големи дълбочини в търсене на по-студени води, което намалява достъпната храна за тюлените“, посочват от IUCN.

#императорски пингвин #застрашен вид #климатични промени

Последвайте ни

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата...
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II"...
Велика събота е – най-благословеният ден

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните
Чете се за: 01:47 мин.
Чете се за: 01:52 мин.
Чете се за: 03:15 мин.
Чете се за: 00:50 мин.
Чете се за: 01:32 мин.

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Чете се за: 03:55 мин.
Чете се за: 04:30 мин.
Чете се за: 02:37 мин.
Чете се за: 03:15 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 00:50 мин.
Чете се за: 00:50 мин.
Чете се за: 02:45 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ