Индиана шокира Кливланд след паметен обрат в края (ВИДЕО)

Индиана Пейсърс продължава да впечатлява и във втория кръг в плейофите на НБА. Баскетболистите на Рик Карлайл оцеляха срещу Кливланд Кавалиърс със 120:119 във втория мач от полуфиналите на Източната конференция. В „Пешеходците“ бяха в ролята на догонващи през цялата среща в "Рокет Моргидж Фийлдхаус", но в края сътвориха драматичен обрат, в който Тайрийз Халибъртън се превърна в герой и разочарова баскетболистите на Кени Аткинсън.

Драмата помогна на Пейсърс да вземат сериозно предимство срещу „кавалерите“, нанасяйки им още един удар, за да поведат с 2:0 победи. Серията се мери в Индиана за следващите два мача, като третият ще се състои на 10 май (събота).



Стартът бе сравнително равностоен. Донован Мичъл и Сам Мерил сложиха край на това статукво за отрицателно време, осигурявайки на домакините аванс от 17 точки в края на първата част.

OH MY GOODNESS DONOVAN MITCHELL



He's now up to 21 points in 18 minutes on TNT! pic.twitter.com/Hw5tXMi5rv — NBA (@NBA) May 7, 2025

Макс Струс последва примера на своите съотборници във втората четвърт и с точния мерник зад дъгата даде ясен знак, че „кавалерите“ не са готови да допускат колебания. До края на полувремето епизодичните изяви на Аарън Нейсмит, Андрю Нембхърд и Тайрийз Халибъртън не промениха ситуацията за гостите, а Мичъл отново влезе в режим на основен реализатор и отборът от щата Охайо се изстреля при 61:50.

Джарет Алън, Мичъл и Струс внесоха допълнително спокойствие в лагера на Кавалиърс при подновяването на играта. Липсата на адекватен отговор от страна на тима от Индианополис улесни задачата на Мичъл, който изведе домакините с 14 точки напред в края на предпоследния период.

42 POINTS FOR SPIDA NOW



Close game right now on TNT in the final minutes! pic.twitter.com/iK8KccmKK5 — NBA (@NBA) May 7, 2025

Именно неудържимият Мичъл бе в основата на това „кавалерите“ да останат в ролята на лидери в началото на последната част и да създаде допълнителни главоболия на гостите. Това обаче не отчая „пешеходците“, които в последната 1 минута и 3 секунди трябваше да наваксват пасив от 7 точки. Паскал Сиакам, Нейсмит и Халибъртън редуцираха пасива им само до минус 2 в последните 12 секунди. В този момент Халибъртън застана на линията, като вкара първия и изпусна втория, но си овладя борбата и с тройка със сирената хвърли в екстаз Пейсърс.

TYRESE HALIBURTON WINS GAME 2 FOR THE PACERS



WHAT. A. WILD. PLAY. pic.twitter.com/rFsjZmtrBz — NBA (@NBA) May 7, 2025

Арън Нейсмит (5 точни стрелби от далечна дистанция) и Майлс Търнър (8 борби) поведоха листата на реализаторите за Индиана с по 23 точки. Тайриз Халибъртън (9 овладени под двата ринга топки) и Бенедикт Матърин нанизаха по 19 точки, Андрю Нембхърд има 13 и 13 асистенции.

Донован Мичъл нямаше спиране за Кливланд с 48 точки, 5 борби и 9 асистенции. Макс Стръс финишира с 23 точки, 8 овладени под двата ринга топки и 5 успешни шута от далечна дистанция. Джарет Алън приключи с 22 и 12 овладени под двата коша топки, Сам Мерил завърши с 14 точки и 4 тройки.