Институциите се обединяват срещу фалшивите намаления за Черния петък – как да не се подлъжеш по „офертите“

Тази година „Черният петък“ идва с повече контрол и по-малко измами. Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията и Асоциация „Активни потребители“ започват общи проверки, за да спрат фалшивите промоции и измамните онлайн кампании.

Ще се следи за заблуждаващи реклами, изкуствено вдигане на цените преди намаление, ограничаване на отстъпки до няколко артикула и липса на реални наличности. Търговците са длъжни ясно да показват стара и нова цена, както и реалния процент на намалението.

Експертите напомнят, че купувачите трябва да внимават с фалшиви сайтове, подвеждащи реклами и измамни линкове, включително такива, генерирани с изкуствен интелект.

„Не вярвайте на нереалистични оферти и винаги проверявайте сайта, преди да въведете данни за плащане“, съветват от „Активни потребители“.

А институциите обещават тази година Черният петък да е по-честен – защото целта е не паника и фалшиви намаления, а реални сделки без измами.