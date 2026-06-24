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Институт за геопространствени изследвания и технологии открива СУ „Св. Климент Охридски“

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Институт за геопространствени изследвания и технологии открива СУ „Св. Климент Охридски“
Снимка: БТА/Архив
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Правителството одобри откриването на Институт за геопространствени изследвания и технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът се реализира по инициатива на ректора след решение на Академичния съвет на университета.

Новото звено представлява стратегическа инвестиция и важна стъпка към модернизацията на научната инфраструктура, разширяването на международната конкурентоспособност и повишаване качеството на научните изследвания в областта.

Софийският университет е сред водещите институции в обучението и научноизследователската дейност в сферата на географските информационни системи и геопространствените технологии. През 2021 г. беше създадена специалността „Геопространствени системи и технологии“, а през 2024 г. университетът откри и модерна магистърска програма „Приложна геоинформатика“. По-рано бе създаден Национален университетски център за геопространствени изследвания и технологии, утвърдил се като един от основните изследователски центрове в страната.

Новото звено ще помогне за развитието на иновативни разработки и научни изследвания в основни направления на геопространствените технологии и съвременната геоинформационна наука. Те ще допринесат за предоставянето на данни, анализи и нови знания по отношение на съвременните обществени предизвикателства като управление на природни ресурсни, градско планиране, сигурност, енергетика, транспорт, цифрова трансформация и др.

Институтът ще подкрепи и повишаването на качеството на обучението на докторанти и подготовката на млади учени в съответствие с най-добрите световни практики.

#геопространствени изследвания #Министерския съвет #Софийски университет

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