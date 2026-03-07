Инструменти на рок легенди ще бъдат продадени на търг

Музикални инструменти, принадлежали на едни от най-известните рок звезди, ще бъдат предложени на търг в Ню Йорк.

Сред най-ценните предмети е първият комплект барабани на Ринго Стар. На търга ще бъде продадена и китара на Джон Ленън.

Сред интересните експонати е и китарата на Кърт Кобейн, използвана в клипа към песента „Smells Like Teen Spirit“ на групата „Нирвана“.

Инструментите са част от колекцията на американския милиардер Джим Ирсей. Онлайн наддаването вече е започнало, а търгът на живо ще се проведе на 12 март.