Интензивен трафик на граничния пункт "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен заради ремонт

Капитан Андреево
Снимка: БТА
Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на сайта си. Информацията за трафика на българските гранични пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

До края на 2026 г. българо-турската граница ще бъде напълно оборудвана с видеонаблюдение и антидрон системи, каза преди седмица директорът на Главна дирекция "Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

От 22 август фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав, припомнят от "Гранична полиция". Водачите се предупреждават да използват алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

На границите с Румъния, Република Северна Македония и Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември 2025 г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

