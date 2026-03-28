Интензивни валежи и в неделя – обявен е жълт код за Североизточна България

В следобедните часове, отново ще има валежи и на места – в южните и източните райони, ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа - слаб, до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони, постепенно ще се ориентира от североизток. Максималните температури днес, ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 10°, по Черноморието от 11 до 13°.

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня – в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно, над югозападните райони. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7°, по-ниски в югозападните части, в София – около 1°, а максималните, в повечето места ще са между 9 и 14, в София – около 9°, по Черноморието 10°-11°.

Утре на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня – умерен, северозападен вятър.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър - от юг-югоизток.

В понеделник, над Югозападна България, ще е с временни разкъсвания на облачността. Все още на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток, валежите временно ще спрат, но в следобедните часове от юг, отново ще се активизират.

В сряда и четвъртък ще има значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг, ще духа умерен и силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните.