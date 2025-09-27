БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интер надигра Каляри, Лаутаро отново се разписа

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
„Нерадзурите“ продължиха доминацията си над сардинци, като вече са с 10 победи и 2 равенства в последните 12 сблъсъка помежду им.

Лаутаро Мартинес
Снимка: БТА
Интер записа трета поредна победа във всички турнири, след като надигра Каляри с 2:0 като гост в мач от петия кръг на Серия А. „Нерадзурите“ продължиха доминацията си над сардинци, като вече са с 10 победи и 2 равенства в последните 12 сблъсъка помежду им.

Капитанът Лаутаро Мартинес откри резултата още в 9-ата минута, реализирайки 12-ия си гол срещу Каляри. Младата надежда Франческо Пио Еспозито оформи крайния резултат в 82-ата минута, вкарвайки първия си гол в Серия А.

Интер бе по-активният отбор, удари две греди и създаде повече положения, докато домакините от Каляри не успяха да затруднят сериозно стража на гостите.

#Серия А 2025/26 #ФК Каляри #Интер

