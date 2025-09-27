Ювентус и Аталанта не излъчиха победител в Торино

Ювентус и Аталанта завършиха 1:1 в дербито от 5-ия кръг на Серия А, играно на "Алианц Стейдиъм" в Торино. Срещата предложи добра динамика, но без победител, а „бианконерите“ отново не успяха да победят неудобния си съперник от Бергамо на собствен терен.

Гостите започнаха по-активно и откриха резултата чрез Камал Сулемана в добавеното време на първото полувреме. Това бе логично развитие на мача, след като Аталанта контролираше играта през по-голямата част от първата част.

След почивката Ювентус заигра по-агресивно и стигна до изравняване в 78-ата минута, когато Хуан Кабал се разписа с прецизен удар. Само две минути по-късно Аталанта остана с човек по-малко, след като Мартен Де Рун получи втори жълт картон.

Въпреки численото предимство, "старата госпожа" не успя да стигне до пълен обрат. Така Юве остана втори във временното класиране с 11 точки, на една зад лидера Наполи, но и с мач повече. Аталанта се придвижи до пето място с 9 точки.