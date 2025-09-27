Иран срещу Запада: „САЩ предадоха дипломацията, а ЕС я погреба“

От тази нощ влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран, защото разговорите за ядрената програма на страната се провалиха.

Техеран реагира остро – обяви решението за незаконно и дори извика посланиците си от Франция, Германия и Великобритания обратно за консултации.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви:

„САЩ предадоха дипломацията, но ЕС я погреба. Тези, които подкрепят този незаконен механизъм, ще носят пълна отговорност.“

Какво значи това?

Връщат се старите ограничения върху иранската ядрена програма.

Включват се ембарго върху оръжия, забрана за обогатяване на уран и тестове с ракети.

Замразяват се и сметки и активи на страната по света.

Франция иска Иран да даде достъп на международните инспектори до ядрени обекти като този в Натанц, защото според тях Техеран нарушава споразумението от 2015 г.

Китай предупреди, че санкциите може да доведат до нова ескалация в Близкия изток.