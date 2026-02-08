БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранският Нобелов лауреат за мир Мухамади получи още години затвор

от БНТ , Източник: БТА
По света
Засега няма официално съобщение от иранските власти за присъдата

иранският нобелов лауреат мир мухамади получи години затвор
Снимка: БТА
Иранският Нобелов лауреат за мир Наргес Мохамади беше осъдена на още няколко години затвор, съобщи адвокатът ѝ, цитиран от агенциите.

Мохамади, която е известен правозащитник, обяви новината за присъдата си от затвора в североизточния град Мешхед (Машхад), където е държана, написа в Екс адвокатът ѝ Мостафа Нили.

Засега няма официално съобщение от иранските власти за присъдата.

Мохамади, която получи Нобеловата награда за мир през 2023 г., е осъдена на още шест години затвор за конспиративна и още година и половина за пропагандна дейност, посочи правният ѝ защитник.

Наложено ѝ е и допълнително наказание забрана да напуска Иран за срок от две години и да бъде изселена от малкия град Хосф.

Мохамади преди това имаше неколкогодишна присъда. Нили написа, че предвид здравословното ѝ състояние очаква Мохамади да бъде пусната под гаранция.

Преди три дни тя бе откарана в клиника заради влошено физическо състояние и след това беше върната зад решетките.

Активистката беше арестувана на погребение в Мешхед в началото на декември, около две седмици преди да избухне поредната вълна на протести в Иран.

Преди това тя изтърпяваше условна присъда от около една година.

#Нобелов лауреат за мир #затвор #Иран

