Искане за смъртно наказание срещу бившия президент на Южна Корея

Южнокорейски прокурори призоваха за смъртно наказание на бившия президент Юн Сук Йол заради обявяването на военно положение през декември 2024 г. Юн предизвика политическа криза, когато обяви край на гражданското управление и изпрати войски в парламента, за да наложат решението му. Опитът му обаче се провали и през януари той беше задържан.

Наказателният процес срещу Юн за въстание, злоупотреба с власт и други престъпления, свързани с обявяването на военното положение, приключи днес. В заключителните си пледоарии прокурорите го обвиниха, че е главният организатор на "въстание", мотивирано от "жажда за власт, насочена към диктатура и дългосрочно управление". Те заявиха, че Юн не е проявил "никакво разкаяние" за действията си, които са застрашили конституционния ред и демокрацията.

Прокурорите поискаха още бившият министър на отбраната Ким Йон-хюн да бъде осъден на доживотен затвор. Дори ако бившият президент бъде осъден и получи смъртна присъда, е малко вероятно тя да бъде изпълнена. Южна Корея има неофициален мораториум върху екзекуциите от 1997 г. насам.