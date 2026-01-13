БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Искане за смъртно наказание срещу бившия президент на Южна Корея

Чете се за: 01:22 мин.
По света
Юн Сук Йол предизвика политическа криза

искане смъртно наказание бившия президент южна корея
Снимка: БТА/Архив
Южнокорейски прокурори призоваха за смъртно наказание на бившия президент Юн Сук Йол заради обявяването на военно положение през декември 2024 г. Юн предизвика политическа криза, когато обяви край на гражданското управление и изпрати войски в парламента, за да наложат решението му. Опитът му обаче се провали и през януари той беше задържан.

Наказателният процес срещу Юн за въстание, злоупотреба с власт и други престъпления, свързани с обявяването на военното положение, приключи днес. В заключителните си пледоарии прокурорите го обвиниха, че е главният организатор на "въстание", мотивирано от "жажда за власт, насочена към диктатура и дългосрочно управление". Те заявиха, че Юн не е проявил "никакво разкаяние" за действията си, които са застрашили конституционния ред и демокрацията.

Прокурорите поискаха още бившият министър на отбраната Ким Йон-хюн да бъде осъден на доживотен затвор. Дори ако бившият президент бъде осъден и получи смъртна присъда, е малко вероятно тя да бъде изпълнена. Южна Корея има неофициален мораториум върху екзекуциите от 1997 г. насам.

# Южна Корея #Юн Сук Йол #смъртно наказание #смъртна присъда

