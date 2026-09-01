Испанец е новият селекционер на Република Корея

Испанецът Робърт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея, съобщиха от местната асоциация.

Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите шест мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок.

Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн-бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от Световното първенство.

48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник-треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019-а Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за Европейското първенство.