Испания изтъкна, че е "пълноправен" член на НАТО след призивите на Тръмп да бъде изключена от Алианса

Мартин Гицов от Мартин Гицов
По света
Лявото испанско правителство отделя 2% от БВП, но не възнамерява да стигне до 5 на сто, както гласи новата цел

Испания изтъкна, че е "пълноправен" член на НАТО след призивите на Тръмп да бъде изключена от Алианса
Испания изтъкна, че е "пълноправен" и "ангажиран" член на НАТО. Часове по-рано Доналд Тръмп заяви, че страната заслужава да бъде изключена от Алианса заради недостатични разходи за отбрана.

Имаме "изоставащ", обяви американският президент по повод договорката страните-членки на НАТО да отделят 5 процента от БВП за отбрана. Лявото испанско правителство отделя 2% от БВП, но не възнамерява да стигне до 5 на сто, както гласи новата цел, поставена на последната среща на върха на Алианса през юни в Хага.

Мадрид отбеляза, че всяка страна-членка трябва да увеличи военните си способности в съответствие с отбранителните планове на НАТО. Испания обаче уверява, че може да покрие критериите като ограничи разходите си до 2% от БВП.

Първенци по разходи за отбрана в Пакта са страните, които граничат с Русия- Полша /4,48 %/, Литва /4%/ и Латвия /3%/ .През миналата година повече от една четвърт от страните в НАТО са останали под целта за разходи на 2% от БВП за отбранителния сектор, отчита организацията.

#Доналд Тръмп #Испания #НАТО

