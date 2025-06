Испания матира Франция в невиждан спектакъл по пътя към финала в Лигата на нациите

Испанският национален отбор си прорпави път до финала в Лигата на нациите. Селекцията на Луис де ла Фуенте матира Франция с 5:4 във втория полуфинал, изигран на "Мерседес-Бенц Арена" в Щутгарт.

Двата тима не разочароваха и предложиха спектакъл, който ще се помни дълго време. В автори на попаденията за действащите европейски шампиони се превърнаха Нико Уилямс, Микел Мерино, Педри и Ламин Ямал на два пъти, като веднъж отбеляза и от дузпа, а за французите се разписаха Раян Шекири, Рандал Коло Муани и Килиан Мбапе също от дузпа, докато Дани Вивиан си отбеляза автогол.

Испанците демонстрираха своята офанзивна мощ и до голяма степен си бяха подпечатели ценния успех в средата на второто полувреме, когато на два пъти поведоха с четири гола, но до края потрепериха, тъй като съставът, воден от Дидие Дешан, не се предаде и отговори подобаващо в нападение.

На финала "Ла Фурия Роха"ще спори с тима на Португалия, който отказа Германия в първия полуфинал. От своя страна "сините" ще спорят за третото място именно с германците. Финалът в турнира ще бъде излъчен на живо по БНТ1, БНТ 3 и на нашия сайт на 8 юни (неделя), като ще стартира от 21:45.

