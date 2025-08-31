Испания разсея съмненията от старта на Евробаскет и взе своето срещу Босна и Херцеговина

Испания разсея всички съмнения, появили се след първоначалната загуба на старта на Евробаскет.

Настоящите шампиони се справиха с Босна и Херцеговина с 88:67. Четирикратните континентални първенци записаха първа победа в турнира и са с баланс 1-1 в група C, какъвто има и Босна и Херцеговина.

Доминацията им бе категорична през втората четвърт, като серия от 11:2 им даде преднина от 35:20, увеличавайки разликата и поемайки контрола. До полувремето авансът им нарасна до 18 точки.

Испанците откриха третата четвърт с четири тройки само за четири минути, увеличавайки преднината до 56:34. Оттам нататък, шампионите не погледнаха назад.

Санти Алдама беше безспорната искра в редиците на Испания, вкарвайки 7 коша от 11 опита, включително 4 от 6 от далечна дистанция, за да завърши с 19 точки. Той също така записа и 5 борби, не направи нито една грешка, и всичко това само за 19 минути на терена.

„След първия ни мач наистина не бяхме себе си. Това е може би най-трудната част, знаейки, че не си направил това, което можеш да контролираш. В крайна сметка, ако играем баскетбола си с необходимата дисциплина и енергия, мисля, че сме в много добра позиция“, призна играчът на Мемфис Гризлис.

Уили Ернангомес добави 16 точки с характерната си ефективност под коша, докато Дарио Бризуела се разписа с 15 точки и 5 асистенции.

„Знаехме, че трябва да подобрим играта и представянето си задължително. Мисля, че го направихме в защита и в борбите, тичахме и споделяхме топката много. Доволни сме, но имаме още работа", каза Бризуела.

За Босна и Херцеговина Кенан Каменаш поведе отбора с 14 точки, а Юсуф Нуркич се ограничи само до 10.

Следващата среща на Испания е с Кипър днес. Босна и Херцеговина ще играе с Италия.