БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Истински пробив за България: INSAIT влезе в световния елит на роботиката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази
превземат роботите изкуствен интелект икономиката
Слушай новината

Екип от INSAIT – Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към СУ „Св. Климент Охридски“, направи нещо мега яко – класира се сред само два екипа в света, одобрени за участие в RoboArena. Това е международно състезание, организирано от топ учени от Станфорд и UC Berkeley, и се проведе на голямата AI конференция CoRL 2025 в Сеул.

Българският модел на INSAIT буквално надмина супер мощни решения, които са тренирани с десет пъти повече данни – включително и модел, финансиран от самия Джеф Безос и OpenAI.

Освен това, INSAIT представиха и нещо ново – MotoVLA. Това е технология, която учи роботи не само от предварителни данни, а и от реалната среда и видеа – стъпка към много по-умни и адаптивни машини.

Успехът е дело на Александър Спиридонов, Николай Николов и Джулиано Албанезе, които представиха България на най-високо ниво.

С този пробив България официално влиза на картата на световната роботика и изкуствения интелект.

Последвайте ни

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: У нас

Фалшива бомбена заплаха заради изпуснат полет
Фалшива бомбена заплаха заради изпуснат полет
Бедствено положение и първа жертва заради лошото време Бедствено положение и първа жертва заради лошото време
Чете се за: 00:30 мин.
В неделя честваме Международния ден на учителя В неделя честваме Международния ден на учителя
Чете се за: 00:07 мин.
Шестокласници на тест по математика и преразглеждане на промените на МОН Шестокласници на тест по математика и преразглеждане на промените на МОН
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 03.10.2025 г. Новините 03.10.2025 г.
Чете се за: 04:02 мин.
Когато класната стая срещне офиса: Балканска конференция в София Когато класната стая срещне офиса: Балканска конференция в София
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ