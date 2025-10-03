Истински пробив за България: INSAIT влезе в световния елит на роботиката

Екип от INSAIT – Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към СУ „Св. Климент Охридски“, направи нещо мега яко – класира се сред само два екипа в света, одобрени за участие в RoboArena. Това е международно състезание, организирано от топ учени от Станфорд и UC Berkeley, и се проведе на голямата AI конференция CoRL 2025 в Сеул.

Българският модел на INSAIT буквално надмина супер мощни решения, които са тренирани с десет пъти повече данни – включително и модел, финансиран от самия Джеф Безос и OpenAI.

Освен това, INSAIT представиха и нещо ново – MotoVLA. Това е технология, която учи роботи не само от предварителни данни, а и от реалната среда и видеа – стъпка към много по-умни и адаптивни машини.

Успехът е дело на Александър Спиридонов, Николай Николов и Джулиано Албанезе, които представиха България на най-високо ниво.

С този пробив България официално влиза на картата на световната роботика и изкуствения интелект.