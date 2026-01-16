БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Историческа първа титла за Грузия на европейското по фигурно пързаляне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Действащите шампиони Германия допуснаха много грешки и позволиха на Анастасия Метелкина и Лука Берулава да им отмъкнат отличието.

Историческа първа титла за Грузия на европейското по фигурно пързаляне
Слушай новината

Двукратните световни шампиони за юноши Анастасия Метелкина и Лука Берулава от Грузия спечелиха първата си европейска титла по фигурно пързаляне на шампионата на Стария континент по фигурно пързаляне за мъже и жени в Шефилд, Великобритания.

Това е историческо първо злато за Грузия в тази дисциплина на континентален форум.

Метелкина и Берулава показаха отлична волна програма, бяха оценени със 139.80 точки и триумфираха с общ сбор от 215.76. В последните две години те имат съответно сребро и бронз от европейски шампионати.

Защитаващите титлата си Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин от Германия допуснаха доста грешки. Двете падания на Хазе отвориха вратата за грузинската двойка, която се пързаля последна, да си осигури първото място на подиума.

Германците, от които се очаква да се борят за медал на Олимпийските игри в Милано, са втори с 203.87 точки.

Мария Павлова и Алексей Святченко от Унгария спечелиха бронз с резултат 202.56 точки.

Европейското първенство продължава утре с ритмичния танц при танцовите двойки и с волната програма при жените.

