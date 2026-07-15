Исторически ден за Гибралтар – край на паспортните проверки с Испания

Исторически момент - край на граничния контрол между британската отвъдморска територимволична церемония и събаряне на ограда падна граничният контрол между Гибралтар и Испания, съществувал 118 години. Ходът беше приветстван емоционално и с много шум.

Пол Кътхрот, митничар от Гибралтар: "Това е драстична промяна - към по-добро, не мислите ли? Вече няма да чакаме по опашки, за да излезем и влезем. Същото се отнася и за всички испанци и туристите от цяла Европа, които идват тук на почивка - ще могат да преминават границата без никакви проблеми чак до Гибралтар." Мария Хосе Кастро, домакиня: "Много е вълнуващо, защото всички работихме за това толкова дълго. Бяхме на всички шествия и демонстрации, за да се стигне до това споразумение!"

Първите пътуващи преминаха през границата само с лични карти и карти за пребиваване. Това става, след като Европейският съюз и Великобритания подписаха споразумение за премахване на граничната ограда, отделяща отвъдморската територия на Обединеното кралство.

Документът слага край на всички проверки и контрол на хора и стоки. Прецизната договорка между Брюксел и Великобритания беше направена след излизането й от Евросъюза. Заради общата граница с ЕС, Гибралтар представляваше предизвикателство за Пост-Брекзит отношенията между Лондон и Брюксел. Падането на паспортния контрол ще улесни и близо 15 000 испанци, които работят в отвъдморските британска територия.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Днес ние правим история, добра история. И това е така, защото днес падна последната стена от континентална Европа!"

Територията на Гибралтар е около 6800 кв. км, с население близо 40 000 души.