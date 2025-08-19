Историческо преместване: Църквата в Кируна се мести!

В шведския град Кируна се случва нещо уникално – местят църква! И то не каква да е, а сграда, която тежи цели 672 тона! Това е част от голям проект, защото градът буквално се мести заради мините в района.

Църквата е поставена върху огромни метални вагони, които ще я преместят на ново място. Самото преместване ще отнеме два дни, а много хора дойдоха да гледат това рядко събитие.

Истинско предизвикателство е да се запазят без повреда важни части от църквата – например големият орган с над 2800 тръби и картината над олтара, нарисувана от принц Евгений.