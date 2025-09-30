БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Историята се пише: Българските волейболисти и обичта на народа

Деца
още снимки от посрещането на вицешампионите

спортното министерство връчи чек половин милион лева националите волейбол
След като донесоха среброто от световното първенство, българските волейболни национали бяха посрещнати като истински шампиони.

От летище „Васил Левски“ в София до храма „Александър Невски“ хиляди хора ги очакват, за да им покажат любовта и признателността си.

Момчетата вървяха през море от аплодисменти, знамена и скандирания. Сълзи от радост, прегръдки и усмивки белязаха завръщането им – един момент, който ще остане в сърцата на феновете.

Снимки, които остават в историята – доказателство, че този отбор вече е повече от спортно чудо, той е вдъхновение за цяла България.

