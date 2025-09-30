Историята се пише: Българските волейболисти и обичта на народа

След като донесоха среброто от световното първенство, българските волейболни национали бяха посрещнати като истински шампиони.

От летище „Васил Левски“ в София до храма „Александър Невски“ хиляди хора ги очакват, за да им покажат любовта и признателността си.

Момчетата вървяха през море от аплодисменти, знамена и скандирания. Сълзи от радост, прегръдки и усмивки белязаха завръщането им – един момент, който ще остане в сърцата на феновете.

Снимки, които остават в историята – доказателство, че този отбор вече е повече от спортно чудо, той е вдъхновение за цяла България.