Италиански университети идват у нас за “Study in Italy 2025”

Ако мечтаеш да учиш в Италия, тази есен е твоят шанс! Изложението “Study in Italy 2025” отново събира в България едни от най-престижните италиански университети и академии. Събитието ще се проведе на 18 октомври в София и на 20 октомври във Варна, а входът е напълно безплатен.

Посетителите ще могат да се срещнат лично с представители на университети, академии по дизайн и мода, както и езикови центрове от цяла Италия. Ще научат повече за програмите на английски и италиански език, условията за прием, както и възможностите за стипендии.

Форумът е част от Седмицата на италианския език и култура и ще бъде официално открит от италианския посланик Марчело Апичела.