ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Италиански университети идват у нас за "Study in Italy 2025"

Чете се за: 00:55 мин.
Италиански университети идват у нас за "Study in Italy 2025"
Ако мечтаеш да учиш в Италия, тази есен е твоят шанс! Изложението “Study in Italy 2025” отново събира в България едни от най-престижните италиански университети и академии. Събитието ще се проведе на 18 октомври в София и на 20 октомври във Варна, а входът е напълно безплатен.

Посетителите ще могат да се срещнат лично с представители на университети, академии по дизайн и мода, както и езикови центрове от цяла Италия. Ще научат повече за програмите на английски и италиански език, условията за прием, както и възможностите за стипендии.

Форумът е част от Седмицата на италианския език и култура и ще бъде официално открит от италианския посланик Марчело Апичела.

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
2
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
3
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
4
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
5
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
6
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Средният успех от теста по математика за шестокласниците е среден 3, 42
Средният успех от теста по математика за шестокласниците е среден 3, 42
Байк фест „Гарванец“ се завръща във Врачанския Балкан Байк фест „Гарванец“ се завръща във Врачанския Балкан
Чете се за: 01:50 мин.
Български ученик от ПЧМГ стана световен шампион по ментална аритметика Български ученик от ПЧМГ стана световен шампион по ментална аритметика
Чете се за: 01:30 мин.
Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи
Чете се за: 02:12 мин.
Кораб под камерунски флаг потъна в Черно море на 140 мили от Варна Кораб под камерунски флаг потъна в Черно море на 140 мили от Варна
Чете се за: 01:12 мин.
Спират трафика към София четири пъти дневно заради ремонт на АМ „Тракия“ Спират трафика към София четири пъти дневно заради ремонт на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:15 мин.

"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика
Чете се за: 00:57 мин.
По света
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Съветът на ЕС предлага пълна либерализация на вноса на мляко и...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на...
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
