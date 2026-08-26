Италия обърна гръб на Инфантино и застана твърдо зад УЕФА

Италианската футболна федерация (FIGC) официално оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино, задълбочавайки напрежението около ръководителя на световния футбол. От централата обявиха, че застават изцяло зад позицията на УЕФА и нейния президент Александър Чеферин.

Решението идва на фона на сериозните разногласия около последните инициативи на Инфантино, свързани с управлението и развитието на международните футболни състезания.

Президентът на FIGC Джовани Малаго подчерта, че позицията на италианската централа е категорична и цели да покаже солидарността ѝ с европейското футболно семейство.

"Това решение има за цел ясно и прозрачно да изрази позицията на FIGC – напълно солидарна с позицията на УЕФА и нейния президент Александър Чеферин“, заяви Малаго.

Той допълни, че италианската федерация ще продължи да работи заедно с УЕФА и останалите европейски централи за модел на развитие, основан на спортния принцип, солидарността и устойчивостта, при който интересите на футболните привърженици да останат на преден план.

В основата на конфликта е идеята на Инфантино за създаването на компанията FIFA Forward Enterprise, която да контролира основните мъжки и женски турнири на ФИФА. Според президента на световната централа подобна структура би могла да увеличи приходите на националните асоциации и да привлече около 4,2 милиарда долара.

Проектът обаче предизвика сериозна съпротива. Срещу него се обявиха УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатската футболна конфедерация и КОНМЕБОЛ, както и редица национални федерации и футболни ръководители.

Инфантино все пак запазва подкрепа в други части на света. Зад него застанаха Африканската футболна конфедерация, Футболната асоциация на Аржентина и други национални централи.

56-годишният Джани Инфантино ръководи ФИФА от февруари 2016 година, като впоследствие беше преизбран два пъти без съперник. Решението на Италия обаче е поредният сигнал за задълбочаващото се разделение в световния футбол около неговото управление.