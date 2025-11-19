Италия отстрани Австрия и достигна полуфиналите за Купа Дейвис

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Адзурите" защитават титлата си от миналата година.

италия отстрани австрия достигна полуфиналите купа дейвис
Снимка: БТА
Слушай новината

Италия се класира за полуфиналите на Купа Дейвис, неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже. "Адзурите", които защитават титлата си от миналата година, елиминираха Австрия след 2:0 успеха.

В Болоня в първия мач на сингъл Матео Беретини се наложи с 6:3, 7:6 (4) срещу Юрий Родионов за час и 35 минути.

Италианецът направи пробив за 5:3 в първата част и веднага след това спечели подаването си, повеждайки в двубоя.

Вторият сет премина равностойно, но Беретини спечели в тайбрека със 7:4.

Във втората среща, отново в отсъствието на звездите Яник Синер и Лоренцо Музети, Флавио Коболи спечели лесно с 6:1, 6:3 срещу Филип Мишолич и осигури краен успех в полза на "адзурите".

На полуфиналите в турнира Италия ще играе срещу Белгия. Белгийците елиминираха десеткратния първенец Франция.

