Италия отстрани Австрия и достигна полуфиналите за Купа Дейвис

"Адзурите" защитават титлата си от миналата година.
Италия се класира за полуфиналите на Купа Дейвис, неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже. "Адзурите", които защитават титлата си от миналата година, елиминираха Австрия след 2:0 успеха.
В Болоня в първия мач на сингъл Матео Беретини се наложи с 6:3, 7:6 (4) срещу Юрий Родионов за час и 35 минути.
Италианецът направи пробив за 5:3 в първата част и веднага след това спечели подаването си, повеждайки в двубоя.
Вторият сет премина равностойно, но Беретини спечели в тайбрека със 7:4.
Във втората среща, отново в отсъствието на звездите Яник Синер и Лоренцо Музети, Флавио Коболи спечели лесно с 6:1, 6:3 срещу Филип Мишолич и осигури краен успех в полза на "адзурите".
На полуфиналите в турнира Италия ще играе срещу Белгия. Белгийците елиминираха десеткратния първенец Франция.