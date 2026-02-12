Италия победи Швеция в олимпийския турнир по кърлинг при мъжете

Олимпийският турнир по кърлинг при мъжете стартира с изненадващ резултат, след като шампионът от Пекин Швеция допусна поражение още в първия си мач. Тимът на Никлас Един отстъпи с 6:7 на Италия, водена от Жоел Реторназ, и започна защитата на титлата с неочаквана спънка.

Скандинавците не намериха обичайния си ритъм, а решаваща се оказа грешка на Един в ключов момент, която позволи на домакините да поемат инициативата. Италия изгради аванс от 7:5 и въпреки късния опит за обрат, шведите стигнаха само до минимално намаляване на изоставането.

В същото време Великобритания направи силна заявка за медал. Брус Муат, останал на крачка от отличието в смесените двойки, поведе тима си към убедителен успех с 9:4 над Китай. Световните шампиони за 2025 година демонстрираха увереност и хладнокръвие, затвърждавайки статута си на един от фаворитите.

Канада също започна с победа, макар и далеч по-драматична. Съставът на Брад Джейкъбс трябваше да мине през продължение, за да надделее над Германия със 7:6. Американците пък измъкнаха оспорван успех с 8:7 срещу Чехия.

Форматът предвижда всеки отбор да изиграе по девет срещи в груповата фаза, като първите четири ще продължат към полуфиналите. В Пекин преди четири години именно Швеция триумфира със златото, а Великобритания и Канада допълниха подиума. Още в първия ден обаче стана ясно, че в Милано-Кортина битката за медалите няма да търпи предварителни прогнози.