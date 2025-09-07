БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италия спечели световната титла по волейбол при жените

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Олимпийските шампионки победиха във финала в Банкок тима на Турция.

Италия спечели световната титла по волейбол при жените
Отборът на Италия спечели световната титла по волейбол при жените. На финала в Банкок (Тайланд) "адзурите" се наложиха драматично с 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) над европейския шампион Турция.

Италианките, които станаха първи на Олимпийските игри в Париж, сега прибавиха и златен медал от първенството на планетата. По-рано това лято Италия спечели за втора поредна година турнира Лига на нациите.

Селекцията на аржентинския треньор Хулио Веласко успя да измъкне първата и третата част с по две точки разлика, повеждайки на два пъти в мача. Турция демонстрира сериозно превъзходство във втория и четвъртия гейм, довеждайки двубоя до тайбрек.

В него играта отново вървеше точка за точка, но Италия съумя да вземе аванс от 9:7. До края на срещата туркините добавиха само една точка в актива си, а италианският тим заслужено триумфира със златните медали.

Най-резултатна за Италия стана Паола Егону с 22 точки. Нейната съотборничка Мириам Сила добави още 19 точки.

За Турция с 33 пункта завърши Мелиса Варгас. Турският състав направи повече точки от съперника си в атака и на блокада, но това не се оказа достатъчно за крайния успех в шампионата.

В мача за третото място на световното първенство Бразилия се наложи с 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) срещу Япония.

#Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г.

