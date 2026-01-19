БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италия срещу Япония в квалификациите на "Били Джийн Кинг Къп"

Срещите ще се проведат през април.

Жасмин Паолини
Снимка: БТА
Слушай новината

Защитаващият трофея си тим на Италия ще приеме Япония в квалификациите на отборния турнир по тенис за жени „Били Джийн Кинг Къп“, които ще се проведат през април.

Общо 14 национални отбора ще участват в пресявките, като седем от тях ще си осигурят място на финалите през септември, където вече е сигурен домакинът Китай. Финалистът от миналия сезон САЩ ще гостува на Белгия, а рекордьорът с 11 титли Чехия ще се изправи срещу шампиона от 2022 година Швейцария.

Сред останалите двойки Великобритания ще премери сили с Австралия, Казахстан ще приеме Канада, Испания ще бъде домакин на Словения, а Полша ще се изправи срещу Украйна.

Квалификационните срещи ще се играят на 10 и 11 април и ще бъдат по елиминационен формат, като този път се връща системата с домакинства, за сметка на груповата фаза, използвана през миналата година. Всяка двубой ще включва два мача на сингъл в първия ден, а във втория – среща на двойки, последвана от още два сингъла.

Седемте победители от квалификациите ще се класират за финалния турнир, докато загубилите ще трябва да търсят място чрез плейофите през ноември.

