Итън Нуанери се разписа в дебюта си за Олимпик Марсилия при успеха над Ланс

Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Двубоят противопостави втория и третия в класирането на Лига 1.

Пиер-Емил Хойберг Олимпик Марсилия
Снимка: БТА
Играещият под наем Итън Нуанери вкара красив гол още при дебюта си за Олимпик Марсилия и имаше важен принос за победата с 3:1 над Ланс в дербито на 19-ия кръг на френската Лига 1. Марсилци събират 38 точки, остават на 3-о място, но реално оставиха Пари Сен Жермен на върха, след като Ланс с 43 е на 2-ата позиция.

Също така в срещата беше сложен край на серията от 10 поредни победи на Ланс във всички турнири, а Марсилия се доближи на 5 от 2-ата позиция. За южняците следващият голям тест е на 8-и февруари, когато гостуват на Пари Сен Жермен на стадион „Парк де Пренс“.

Ден след като се присъедини под наем от Арсенал, 18-годишният Нуанери се нуждаеше от 13 минути за първото си попадение. А начинът, по който дриблира и се разписа, остави ясното доказателство, че треньорът Роберто де Дзерби е взел правилното решение да го пусне титуляр без тренировка.

Овладявайки топката в центъра на терена, Нyанери без особено усилие подмина играч, като влезе отляво навътре, а след това спокойно изстреля топката от 20 метра в долния ъгъл.

Високо оцененият Нуанери стана най-младият играч в историята на Висшата лига на 15 години и 181 дни, когато дебютира за Арсенал през септември 2022 г. Миналия сезон той отбеляза девет гола за „артилеристите“ в общо 37 мача, но сега не получава много шансове и беше изпратен във Франция да натрупа още практика.

Неговото попадение зарадва домакинските фенове на „Стад Велодром“ и даде сериозна насока на мача, след като още в 3-ата минута Амин Гури откри за домакините, разменяйки си подавания с бразилеца Игор Пайшао и завърши с прехвърляне на вратаря на гостите.

В 75-ата минута Амин Гури вкара своето второ попадение и трето за отбора на Марсилия, след като засече подаване на американеца Тим Уеа. Така домакините се утвърдиха и като най-резултатни в първенството, вече с 44 вкарани попадения в 19 мача. Нападението на Пари Сен Жермен е вкарало 19.

Пет минути преди края на редовното време Райън Фофана отговори с попадение за Ланс, което не промени разпределението на точките в срещата.

