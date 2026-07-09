Ива Иванова се класира за финала на двойки в Бузъу

Ива Иванова продължава отличното си представяне на турнира по тенис на клей в румънския град Бузъу с награден фонд от 35 хиляди долара. Българката се класира за финала на двойки, след като заедно с Ламис Алхюсеин Азиз (Египет) победи представителките на домакините Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску с 6:4, 6:4.

Поставените под №4 в схемата Иванова и Азиз стигнаха до успеха след 90 минути игра. В първия сет те изпуснаха ранен пробив аванс, но реализираха нов брейк в петия гейм и не позволиха на съперничките си да върнат изоставането. Втората част също беше оспорвана, като българо-египетският тандем на два пъти пропиля преднина от пробив, но при 5:4 спечели подаването на румънките и след това затвори мача на собствен сервис.

Във финала Иванова и Азиз ще се изправят срещу победителките от двубоя между италианките Беатриче Ричи и Федерика Сако и румънките Алесия Бреаз и Кристиана Николета Тодони.

До момента Ива Иванова има една титла на двойки при жените в турнирите от веригата ITF World Tennis Tour.

По-рано през деня друга българска представителка – Росица Денчева, си осигури място на полуфиналите на сингъл, след като победи Екатерина Казионова (Русия) с 6:4, 6:4 и продължи битката за титлата.