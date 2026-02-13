БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и...
Чете се за: 02:07 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ива Иванова ще играе на полуфиналите на сингъл на тенис турнира в Монастир (Тунис)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

За място на финала тя ще се изправи срещу квалификантката Марго Маке (Франция).

ива иванова претърпя поражение мача титлата тенис турнира куршумлийска баня
Слушай новината

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка победи петата поставена Радка Зелничкова (Словакия) със 7:5, 7:6(5). Срещата продължи два часа и 18 минути.

Това е трета поредна победа за Иванова на турнира, като във втория кръг тя елиминира водачката в схемата Хан Шъ (Китай).

Българката навакса ранен пробив пасив и след серия от три поредни гейма от 4:5 до 7:5 спечели първия сет. Иванова поведе с 5:3 във втората част и при този резултат пропусна един мачбол, след което допусна изравняване за 5:5. Сетът бе решен в тайбрек, в който българката се наложи със 7:5 точки.

За място на финала тя ще се изправи срещу квалификантката Марго Маке (Франция).

По-късно днес Йоана Константинова ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. 18-годишната българка, в тандем с Оню Чой (Република Корея), ще спори за място на финала срещу представителките на Франция Емма Лене и Лая Петретич.

#Ива Иванова тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
4
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
6
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Български тенис

Министър Пешев награди шампиона на двойки от Australian Open Димитър Кисимов
Министър Пешев награди шампиона на двойки от Australian Open Димитър Кисимов
Антъни Генов и Динко Динев отпаднаха на двойки в Монастир Антъни Генов и Динко Динев отпаднаха на двойки в Монастир
Чете се за: 00:57 мин.
Иван Иванов приключи във втория кръг на турнир в Португалия Иван Иванов приключи във втория кръг на турнир в Португалия
Чете се за: 01:30 мин.
Ива Иванова продължава към четвъртфиналите в Монастир Ива Иванова продължава към четвъртфиналите в Монастир
Чете се за: 00:55 мин.
България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис
Чете се за: 01:17 мин.
Известни са потенциалните съперници на България за Купа „Дейвис“ Известни са потенциалните съперници на България за Купа „Дейвис“
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и разследваната по случая "Петрохан" „Национална агенция за контрол на защитените територии“
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и разследваната по...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ