Ива Иванова ще играе на полуфиналите на сингъл на тенис турнира в Монастир (Тунис)

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка победи петата поставена Радка Зелничкова (Словакия) със 7:5, 7:6(5). Срещата продължи два часа и 18 минути.

Това е трета поредна победа за Иванова на турнира, като във втория кръг тя елиминира водачката в схемата Хан Шъ (Китай).

Българката навакса ранен пробив пасив и след серия от три поредни гейма от 4:5 до 7:5 спечели първия сет. Иванова поведе с 5:3 във втората част и при този резултат пропусна един мачбол, след което допусна изравняване за 5:5. Сетът бе решен в тайбрек, в който българката се наложи със 7:5 точки.

За място на финала тя ще се изправи срещу квалификантката Марго Маке (Франция).

По-късно днес Йоана Константинова ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. 18-годишната българка, в тандем с Оню Чой (Република Корея), ще спори за място на финала срещу представителките на Франция Емма Лене и Лая Петретич.