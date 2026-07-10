Ива Иванова стана вицешампионка на двойки на турнир в Румъния

Ива Иванова стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на клей в румънския град Бузъу с награден фонд 35 хиляди долара.

Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под №4 в схемата, отстъпиха на финала пред представителките на домакините Алесия Бряз и Кристиана Николета Тодони с 6:1, 5:7, 1:10 за 84 минути.

19-годишната българка и египтянката спечелиха убедително първия сет, а във втория поведоха с пробив за 3:2. След това обаче спечелиха само два от следващите седем гейма. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Иванова и Азиз отстъпиха с 1:10 точки.

До момента Ива Иванова има една титла на двойки при жените от турнирите на ITF World Tennis Tour.

По-рано днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за финала на сингъл. 19-годишната българка победи на полуфиналите рускинята Мария Головина с 6:4, 6:4, а в спор за титлата утре ще играе срещу втората поставена Юлие Щруплова (Чехия).