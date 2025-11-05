Ива Иванова стартира успешно на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион

Ива Иванова започна с победа на сингъл участието си в тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 българка се наложи без особени затруднения над квалификантката Фльор Де Бресер (Нидерландия) с 6:2, 6:0 за 55 минути. 19-годишната Иванова направи серия от четири поредни гейма, за да поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част не даде почти никакви шансове на съперничката си.

Така тя прекъсна серия от четири поредни поражения поединично във веригата на Международната федерация по тенис ITF при жените, като постигна първа победа от средата на август.

Друга българка - Александра Матева, която получи "уайлд кард", загуби на старта на сингъл от представителката на домакините Мария Рентуми с 3:6, 2:6 за 88 минути.

20-годишната Матева и Ана Яковлева (Латвия) отпаднаха в първия кръг на двойки вчера след 4:6, 1:6 от Александра Био (Белгия) и Наталия Фер (Швейцария).