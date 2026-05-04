Ивайло Габровски: Възможно е да има българин на Джиро д'Италия

Надявам, че това голямо спортно състезание ще възроди колоезденето, каза рекордьорът по титли от колоездачната обиколка на България.

Рекордьорът по титли от колоездачната обиколка на България с пет трофея Ивайло Габровски присъства на откриването на фотоизложбата "Колоезденето в София" по повод предстоящото домакинство на три етапа от Обиколката на Италия. Той заяви, че е възможно да има и българин в това престижно колоездачно състезание в бъдеще, ако се намери подходяща среда, в която младите родни колоездачи да се развиват.

"Радвам се, че това се случва в България след толкова много години. Връщайки се назад във времето, когато аз бях състезател, това, което ще наблюдаваме, го свръзвам и с нашата обиколка, защото тя е четвъртата поред, проведена в света. Свързвам България в момента с Италия и се надявам, че това голямо спортно състезание ще възроди колоезденето, ще обедини хората в нашите среди и колоезденето ще тръгне по един нов път, който ще му даде големи хоризонти", коментира Габровски по повод предстоящия старт на Giro d'Italia 2026 в България.

"Мисля, че маршрутът е правилно избран. Все пак по Черноморието задължително трябва да има етап и съжалявам единствено, че не минават Шипка. Но мисля, че маршрутът е прекрасен. Това са три етапа, а все пак ние не можем да искаме повече. Оптимално е измислен и избран маршрутът. Нямам фаворити, а може би ще има един победител, който не влиза в сметките на специалистите. Това са професионални състезатели, при тях това е работа и начин на живот. Те идват тук, за да покажат най-доброто от себе си. Става въпрос за много пари и ангажиментът е много сериозен", добави той-

Попитан за българската връзка с Обиколката на Италия и дали може отново да има български участник в престижната надпревара, Ивайло Габровски отговори: "Имало е българи вече в Обиколката на Италия. Николай Михайлов участва преди години. Даниел Петров участва в Обиколката на Испания преди години също. Съвсем възможно е да има българин, просто трябва да се работи с младите момчета, които излизат. Мисля, че в тях има потенциал и да им се намери подходяща среда, в която те могат да се развиват."

Обиколката на Италия можете да гледате в ефира на БНТ от 8 до 10 май. Българската национална телевизия ще предложи над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

Димитър Илиев: В историята на българския спорт никога не е имало толкова голямо събитие като Джиро д'Италия
Пред НДК бе открита фотоизложбата "Колоезденето в София"
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Васил Терзиев: Ефектът от организирането на Джиро д'Италия е огромен
От "Прогресивна България" отидоха на консултации при президента: Ще бъдем експедитивни
