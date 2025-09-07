Ивайло Иванов ще ръководи малкия финал на световното по волейбол за жени

Ивайло Иванов ще приключи изключителното си представяне на световното първенство по волейбол за жени като първи съдия на двубоя за третото място между Япония и Бразилия.

Срещата ще се проведе днес от 11:30 часа.

Най-добрият български рефер непрекъснато получава наряди от Световната централа (ФИВБ), напомнят от Българската федерация по волейбол. Преди това Иванов ръководи полуфиналния мач между Турция и Япония в събота.

Мачът за титлата на първенството в Тайланд ще противопостави едва за втори път в историята два европейски отбора - Турция и Италия.

Финалът е насрочен за 15:30 часа българско време.