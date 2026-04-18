БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
Чете се за: 03:40 мин.
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Чете се за: 02:00 мин.
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Чете се за: 00:40 мин.
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивайло Иванов завърши на седмо място на европейското първенство по джудо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Останалите четирима българи не успяха да стигнат до битки за отличията.

Ивайло Иванов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория до 90 килограма на европейското първенство по джудо за мъже и жени в Тбилиси (Грузия).

31-годишният българин изигра пет срещи като постигна три победи и две поражения. Първо той надделя над 23-годишния беларусин Андрей Шимбалиу с "юко", след това над Адам Копецки (Чехия) с "ипон", а в третата си среща спечели с "вадзари" срещу Иса Нашчо (Австрия).

На четвъртфиналите Иванов загуби от бившия световен шампион Лука Майсурадзе (Грузия) с "ипон", а на репешажите отстъпи с "вадзари" пред французина Максим-Гаел Нгаяп Амбу, отборен олимпийски шампион и бронзов медалист в индивидуалното състезание на Игрите в Париж 2024.

Останалите четирима българи не успяха да стигнат до битки за отличията. В същата категория до 90 кг Мариян Палев победи Аарон Родригес Сантамария с "юко" и загуби от Немяня Майдов (Сърбия) с "ипон".

При 81-килограмовите Георги Граматиков има победа и загуба. Той надделя над чеха Петр Млади с две "вадзари" и загуби от Зелим Цкаев (Азербайджан) с "ипон".

В същата категория Христо Вълков допусна поражение с "ипон" от белгиеца Матиас Касе, бронзов медалист от миналия сезон и девети в ранглистата в категорията.

При жените Надие Жаафар загуби с "ипон" от опитната гъркиня Елисавет Телциду, десета в световната ранглиста, призьорка от турнири за Големия шлем.

В неделя, 19 април, на татамито излизат още двама българи - Ирина Железарска (над 78 кг) и Борис Георгиев (100 кг). Железарска стартира с двубой срещу полякинята Кинга Волшчак, а Георгиев - срещу Панкрат Сурба (Беларус).

Свързани статии:

13 български джудисти ще представят страната ни на Евро 2026 в Тбилиси
13 български джудисти ще представят страната ни на Евро 2026 в Тбилиси
Ивайло Иванов и Марк Христов сред водещите ни състезатели в...
Чете се за: 01:15 мин.
#Европейско първенство по джудо #Ивайло Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
2
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
3
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
4
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни,...
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
5
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
6
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера,...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Други спортове

Националите по ръгби загубиха с 0:48 от Украйна
Националите по ръгби загубиха с 0:48 от Украйна
Очаквайте: Фьодор Лапоухов и сестри Стоеви в "Арена спорт" Очаквайте: Фьодор Лапоухов и сестри Стоеви в "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.
Продължава силното представяне на българите на турнир по бадминтон в Малта Продължава силното представяне на българите на турнир по бадминтон в Малта
Чете се за: 01:40 мин.
Синовете на Ивайло Габровски със злато и бронз на „Тур де радост“ в Южния парк Синовете на Ивайло Габровски със злато и бронз на „Тур де радост“ в Южния парк
Чете се за: 04:05 мин.
Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково в ефира на БНТ 3 Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Иран отново затвори Ормузкия проток
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100% Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Чете се за: 02:12 мин.
Регионални
Изборите в Турция: В Истанбул ще се гласува само в 7 секции
Чете се за: 02:50 мин.
Парламентарни Избори 2026
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия"...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ