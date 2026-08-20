Ивайло Мирчев за руския самолет прелетял над България: Старата руска хибридка

Стара руска хибридка. Така съпредеседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев определи ситуацията с руски самолет за гасене на пожари, който прелетя над България на път към Сърбия. Коментар по темата направи депутатът от „Да, България“ Ивайло Мирчев в публикация във Facebook.

"40-годишен руски самолет за гасене на пожари прелита над България. Старата руска хибридка: “Имате пожари, ЕС не може да ви помогне, ние идваме да гасим с нашия самолет!” Дребна подробност е, че докато самолетът лети от Русия към Сърбия, в самата Русия има дузина предизвикани от украински атаки пожари, които руснаците не могат да потушат", пише Мирчев във фейсбук.